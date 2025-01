Fumata nera. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per il closing dell’affaire Ita-Lufthansa. La formalizzazione dell’acquisizione del 41% della compagnia aerea italiana da parte del gruppo tedesco, che voci non confermate davano per oggi, sembra essere slittato.

La chiusura dell’accordo, si apprende dall’Ansa, potrebbe avvenire intorno a metà settimana, mercoledì 15 gennaio, data in cui è prevista la seconda convocazione dell’assemblea di Ita Airways e scadenza per l’aumento di capitale.

Secondo alcune indiscrezioni riportate sempre dall’agenzia di stampa, le parti sarebbero ancora al lavoro per definire gli ultimi adempimenti.

Per le nozze ufficiali, quindi, bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.