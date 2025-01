Mancano poche ore al ‘matrimonio’ fra Ita Airways e Lufthansa, con la compagnia tedesca che entrerà nel capitale della newco nata dalle ceneri di Alitalia. La data del closing non è stata in realtà confermata né dal Mef né da Francoforte, ma il ceo del vettore tedesco, Carsten Spohr, ne ha fatto un accenno in un incontro con i dipendenti la scorsa settimana. I riflettori sono quindi tutti puntati sulla giornata di oggi.

L'operazione vedrà Lufthansa entrare inizialmente al 41% di Ita Airways sottoscrivendo la ricapitalizzazione da 325 milioni di euro, per rilevare completamente la compagnia in due fasi successive entro il 2033 investendo 830 milioni complessivi.

Una successiva assemblea ordinaria degli azionisti Ita procederà alla nomina del nuovo cda, che in linea agli accordi annunciati l'estate scorsa sarà allargato da tre a cinque consiglieri. Tre saranno rappresentanti del Mef, incluso il presidente, e due saranno indicati da Lufthansa, tra i quali il nuovo amministratore delegato, che secondo tutte le indiscrezioni sarà Joerg Eberhart, oggi capo delle strategie di Lufthansa e in passato presidente e amministratore delegato di Air Dolomiti.

Lufthansa, su legge sull’Ansa, ha intanto fatto sapere di puntare ad assumere circa 10mila persone nel 2025, per la metà in Germania: 2.000 assistenti di volo, 1.400 unità per il personale di terra e circa 1.300 esperti tecnici in tutto il gruppo. Verranno reclutati poi 1.200 dipendenti per le aree amministrative e circa 800 piloti.

Intanto è stato sottoscritto l'accordo per la proroga fino al 31 ottobre 2025 della cassa integrazione straordinaria per i 2.118 lavoratori di Alitalia in As.