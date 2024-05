L’antitrust Ue fa muro all’accordo Ita-Lufthansa, mettendo in serio pericolo il decollo dell’alleanza. I tecnici della direzione generale della concorrenza europea sarebbero disposti a dare il via libera alle nozze a patto che Ita Airways non entri mai nella joint venture transatlantica che il gruppo di Francoforte ha con United Airlines e Air Canada.

Una ‘linea rossa’ difficile da superare per i soggetti coinvolti, perché si tratta di un accordo commerciale che le società sottoscrivono per avere i maggiori benefici con i partner sparsi nel mondo e che fa registrare centinaia di milioni di utili ogni anno.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, questa sarebbe l’ultima indicazione ricevuta da fonti comunitarie a conoscenza delle discussioni, malgrado Mef, Ita, Lufthansa e la Commissione europea non commentino.

Nei giorni scorsi il ceo tedesco di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva incontrato Margrethe Vestager, ma le rassicurazioni del manager non sono bastate a sbloccare il dossier.

Nei contatti più recenti l’Antitrust riteneva che Lufthansa dovesse rinunciare all’ingresso di Ita nella joint venture ‘A++’.

Una richiesta “dannosa, senza senso”, stando a due esperti stranieri, perché non consentirebbe il rilancio del vettore italiano. Tutte le network airlines europee di successo – prosegue il Corriere della Sera -hanno un forte partner negli Usa che porta clienti americani e consente le prosecuzioni oltreoceano nelle città dove loro non volano.

Oltre a Lufthansa, Air France e Klm hanno la jv con Delta Air Lines, British Airways e Iberia con American Airlines. Secondo i dati di Cirium otto sedili su dieci in vendita nel 2024 tra Europa e Usa sono offerti dalle tre joint venture transatlantiche. Una quota eccessiva, secondo la Commissione europea, che ora vuole contenere gli effetti delle joint venture autorizzate negli anni precedenti iniziando con un vettore, Ita Airways, che in queste alleanze non è comunque presente.