Ita Airways rafforza il dialogo con il mercato delle agenzie di viaggi del Sud Italia. La compagnia ha aperto nel capoluogo campano il roadshow nazionale 2026, quinta edizione dell’iniziativa dedicata al trade. “Partiamo da Napoli e toccheremo le principali città italiane: da Palermo a Venezia, da Milano fino alla tappa conclusiva di Roma il 16 aprile”, spiega Tommaso Fumelli, vp Italian Sales di Ita Airways.

La stagione estiva alle porte segna un nuovo passo nella crescita del network del vettore. La compagnia aerea opererà 72 destinazioni: 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali. A queste si aggiungeranno 12 rotte stagionali verso mete leisure tra isole italiane, Grecia e Spagna.

Le novità

Tra le novità, presentate nella prima tappa del roadshow alla Bmt, spicca il ritorno del Roma Fiumicino-Londra Heathrow, con due frequenze giornaliere verso uno dei principali hub europei. Il primo maggio debutterà anche la nuova rotta intercontinentale Roma-Houston, primo collegamento diretto tra le due città. Il servizio partirà con tre frequenze settimanali e salirà a cinque da giugno. Houston diventerà così la nona destinazione sul mercato nordamericano, rafforzato anche dall’aumento dei voli su Miami da sette a nove frequenze settimanali.

Il piano estivo include inoltre nuovi collegamenti da Roma verso Malaga, Valencia e Marsiglia e il potenziamento della rotta Roma-Tunisi, nonché i voli stagionali Olbia-Torino e Olbia-Genova ad agosto.