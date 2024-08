Non è ancora finita l’odissea dei turisti italiani bloccati a Madeira dal giorno di Ferragosto. Se molti di loro sono riusciti, o attraverso il volo messo a disposizione da Wizz Air o attraverso mezzi propri a rientrare in Italia, restano ancora molti nostri connazionali fermi non solo a Madeira ma anche a Faro, a causa del protrarsi delle condizioni meteo avverse che hanno portato alla cancellazione di altri voli dopo quello del 15 agosto.

A fare il punto della situazione l’ambasciatore d’Italia a Lisbona, Claudio Mascia, che si attivato fin da subito per portare soccorso agli italiani bloccati a Madeira.

Al Messaggero l’ambasciatore ha raccontato come sia stata creata un’unità di emergenza, con numeri di telefono (00351-912296181 e 00351-919-523500) a cui ci si può rivolgere per chiedere aiuto.

Inoltre, oggi, 20 agosto, partiranno 3 voli di soccorso gestiti da easyJet per trasportare i passeggeri rimasti da Madeira a Lisbona: da lì, saranno da organizzare le partenze di rientro in Italia.