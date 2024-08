Turisti lasciati a Madeira, la nota di Wizz Air: “Disagi a causa delle condizioni meteo”

“Le recenti interruzioni sono il risultato diretto delle condizioni meteorologiche, che sono al di fuori del controllo della compagnia aerea, tuttavia Wizz Air ha fatto e continua a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti i passeggeri bloccati. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio resta di fondamentale importanza per la compagnia che non può scendere a compromessi in nessun caso”. Così Wizz Air, nella nota in cui comunica il decollo del volo di rientro (partito domenica 18 agosto) per i passeggeri bloccati a Madeira dallo scorso 15 agosto. Il collegamento per riportare i turisti in Italia era stato attivato, come riporta corriere.it, dopo una richiesta formale da parte del Ministero degli Esteri italiano.

“La compagnia desidera esprimere il proprio apprezzamento per la pazienza, la comprensione e la collaborazione di tutti coloro che sono stati colpiti da questa interruzione dovuta al maltempo”, si legge ancora.

La low cost ha voluto precisare nella nota che “il numero totale di persone trasportate è stato di 207. La compagnia aerea ha atteso fino all’ultimo minuto altre 30 persone che avevano regolare biglietto per questo volo, ma sfortunatamente non si sono presentate al gate. Le limitazioni del tempo di servizio dell’equipaggio, che è un prerequisito fondamentale per la sicurezza del trasporto aereo, non ha permesso alla compagnia di eseguire il processo di scambio dei passeggeri non presentatisi con quelli già presenti in aeroporto senza mettere a rischio la partenza del volo di emergenza con 207 passeggeri a bordo. Siamo delusi dal fatto che la capacità di posti di questo aereo non sia stata sfruttata appieno, dato che i nostri team si erano impegnati a fondo per organizzare un volo di questo tipo, soprattutto in condizioni meteorologiche così complesse”.