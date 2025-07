Borgo Pignano apre un urban retreat: Borgo Pignano Florence

Borgo Pignano debutta in città. La proprietà toscana di sir Michael Moritz apre una destinazione urbana con Borgo Pignano Florence, un retreat che nasce dal restauro di una villa del XV secolo per offrire un’esperienza immersiva tra cultura, natura e benessere.

Borgo Pignano Florence si colloca sulla collina di Montughi, nel primo tratto di Via Bolognese, in una posizione rialzata, ariosa e panoramica con Piazza della Libertà comodamente raggiungibile a piedi. Distribuito su una superficie di cinque ettari, Borgo Pignano Florence si articola in 11 strutture, tra la villa principale e altri edifici, per un totale di 32 camere e suite, con metrature comprese tra 25-27 metri quadrati delle Charming room e gli ampi 80 metri delle Signature suites. La struttura rievoca il concetto di “borgo” espresso nel brand, confermando la sua vocazione boutique e fungendo, a Firenze, da ideale espansione a ridosso della città.

All’ingresso della proprietà, Villa La Sosta è una residenza indipendente di 385 metri quadri con cinque camere en-suite, un’appartata piscina privata e giardino all’italiana. Pensata per famiglie, piccoli gruppi, soggiorni prolungati o eventi privati, la villa unisce l'esclusività all'accesso completo a tutti i servizi dell'hotel mentre un ingresso separato è disponibile per gli ospiti che desiderano la massima privacy.

L’offerta gastronomica sarà fortemente radicata nella tradizione toscana, reinterpretata con creatività dallo chef Stefano Cavallini e fondata sui prodotti biologici provenienti dalla tenuta in campagna di Borgo Pignano. Due ristoranti e due bar, distribuiti tra eleganti ambienti interni, terrazze panoramiche e lounge a bordo piscina, proporranno esperienze diverse ma coerenti nei valori: autenticità, sostenibilità e cura del dettaglio.

Il benessere sarà una parte integrante dell’esperienza degli ospiti: una piscina esterna riscaldata di 30 metri – una delle più grandi di Firenze – spa, area fitness, solarium e sentieri ombreggiati per jogging contribuiranno a creare un’esperienza olistica rigenerante. L’ampio parco darà vera garanzia di privacy e contatto diretto con la natura in ogni momento della giornata.

La vocazione culturale è al centro della visione di Borgo Pignano Florence e si tradurrà in accessi esclusivi a gallerie d’arte, tour storici su misura, residenze d’artista e attività autenticamente ispirate al territorio: dalle degustazioni di vino e olio alle lezioni di cucina qui più che mai “from farm to table”. Gli ospiti potranno anche abbinare la visita alla tenuta in campagna di Borgo Pignano per vivere in prima persona l’esperienza di attività rurali che si tramandano da generazioni.