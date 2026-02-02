Il ceo di easyJet Kenton Jarvis si scaglia contro l’ultimo voto del Parlamento europeo in merito ai diritti dei passeggeri e punta il dito in particolare contro la norma che consentirebbe a chi vola su qualsiasi aerolinea europea di potere portare a bordo un trolley oltre alla piccola borsa.

Jarvis ha criticato la proposta definendola un altro esempio di come i “politici non comprendono affatto la materia“, affermando che il costo aggiuntivo per le compagnie aeree “dovrà essere trasferito” ai passeggeri sotto forma di tariffe più alte. Come riportato da The Guardian, Jarvis ha detto: “Semplicemente non c’è spazio nella cabina, quindi questa è un’altra idea folle... Non riesco proprio a spiegare quanto sarebbe stupido, semplicemente una follia della legislazione europea”.

Il tema della mancanza di spazio in cabina per tutti i bagagli, evidenzia il ceo, porterebbe inevitabilmente a tempi più lunghi e ritardi, per consentire di spostare alcuni trolley in stiva.