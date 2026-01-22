easyJet annuncia un ulteriore ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026 con 5 nuove rotte dall’Italia. A partire da marzo saranno attivate nuove rotte da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino, rafforzando i collegamenti tra l’Italia e Francia e Regno Unito con collegamenti diretti. Inoltre, a giugno partirà il primo collegamento domestico tra Milano Linate e Brindisi.

La prima novità della stagione sarà in primavera: dal 30 marzo 2026 decollerà la nuova rotta Roma Fiumicino–Newcastle, prevista due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì.

Dal 23 giugno 2026 sarà possibile raggiungere Brindisi direttamente da Milano Linate con quattro frequenze settimanali, il lunedì, il martedì, giovedì e il sabato. Si tratta del primo collegamento domestico operato dalla nuova base milanese, inaugurata nella primavera del 2025 e va ad ampliare l’offerta di collegamenti tra il capoluogo lombardo e la Puglia già garantita da Milano Malpensa.

Puglia e Sardegna sempre più connesse

Dal 3 luglio 2026, Bari sarà inoltre collegata a Manchester con due frequenze settimanali, nelle giornate di lunedì e venerdì. Con questo nuovo collegamento, lo scalo di Bari raggiunge la sua terza destinazione nel Regno Unito dopo Bristol e Londra Gatwick, consolidandosi come punto di partenza verso nove città europee.

Dal 23 giugno 2026 l’aeroporto di Cagliari vedrà l’arrivo di due collegamenti internazionali verso la Francia. Il primo unirà Cagliari a Bordeaux con voli ogni martedì e venerdì. Nella stessa giornata prenderà il via anche la nuova rotta per Nizza, operativa il martedì e il sabato, che collegherà la Sardegna alla vivace Costa Azzurra. Con queste novità, lo scalo cagliaritano potrà contare su collegamenti verso quattro città francesi, aggiungendo Bordeaux e Nizza alle tratte già consolidate per Lione e Parigi.