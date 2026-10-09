JetBlue, ok della Faa all’acquisizione degli slot di Spirit a LaGuardia

JetBlue mette a segno un colpo grosso a New York. È arrivato nelle scorse ore il via libera della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense al trasferimento alla low cost degli slot di LaGuardia precedentemente appartenuti a Spirit Airlines, che ha cessato le operazioni lo scorso maggio.

Con un investimento di 58,5 milioni di dollari, Jet Blue si assicura così altri 22 slot nello scalo di New York, rafforzando di fatto la propria presenza in uno degli snodi più importanti del mercato Usa.

Secondo quanto precisa travelweekly.com, l’ente di aviazione civile statunitense ha concesso a JetBlue una deroga al provvedimento pubblicato nel dicembre 2006 che vieta il trasferimento degli slot tra compagnie aeree a LaGuardia. Il via libera ha permesso di sbloccare la cessione, nell’ambito della procedura di liquidazione di Spirit.

In un avviso pubblicato sul Federal Register la FAA ha precisato infatti di aver concesso “una deroga al vincolo di utilizzo obbligatorio (’use-or-lose’), consentendo a Spirit di mantenere la titolarità degli slot e di procedere a una vendita adeguata nell’ambito della procedura fallimentare, previa ulteriore revisione e approvazione da parte della FAA stessa”.

JetBlue non potrà, quindi, cedere in leasing o scambiare nessuno dei 22 slot con altre compagnie aeree prima dell’aprile 2028.