United prepara per il 2026 importanti novità che “rivoluzioneranno il settore”. Queste le anticipazioni che il ceo Scott Kirby ha svelato a tutti i dipendenti in una nota interna. Alcune di queste novità sono state già annunciate, a partire dalle nuove cabine Polaris per arrivare alle rotte a lungo raggio che verranno introdotte con l’orario estivo.

Secondo quanto riportato da Travelpulse nella comunicazione ai dipendenti Kirby avrebbe spiegato che “stiamo tenendo da parte alcune novità per la fine di quest'anno, che includono nuovi tipi di aeronavi e prodotti innovativi che scuoteranno il settore e continueranno ad attrarre e fidelizzare i clienti fedeli al marchio United per il prossimo decennio e oltre”.

Tornando alle new entry già svelate ci saranno le rotte su Spalato, Santiago de Compostela e Glasgow. Per quanto riguarda invece Polaris, le versioni potenziate della cabina premium offriranno nuovi vantaggi e servizi come porte per la privacy, servizio di caviale e i più grandi schermi di intrattenimento tra le compagnie aeree statunitensi. La nuova cabina Polaris sarà disponibile sui Boeing 787-9 Dreamliner di United per i voli da San Francisco a Singapore e Londra entro la fine dell'anno.