Klm raddoppia il Genova-Amsterdam

Klm raddoppia su Genova. Il vettore ha deciso di aumentare la sua presenza all’aeroporto C. Colombo introducendo una nuova frequenza giornaliera; il volo decolla alle 6,15, aggiungendosi a quello delle 13,55. I passeggeri avranno in tal modo la possibilità di accedere a destinazioni del network Klm quali Edimburgo, Oslo, Toronto, New York, Guayaquil, Santiago del Cile e altre, ottimizzando i tempi di connessione all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Da Amsterdam, invece, il volo integrativo decolla alle 21, con conseguente night stop dell’aeromobile all’aeroporto di Genova. Un ulteriore rafforzamento dell’operativo è previsto nei weekend da fine giugno a fine agosto, periodo in cui sarà disponibile anche un terzo collegamento tra le due destinazioni.

Migliorati i tempi di transito

“L’aumento delle frequenze su Genova - commenta Fabio Andaloro, sales director Klm per l’Italia - è un’ulteriore dimostrazione della nostra strategia per il mercato italiano: vogliamo essere sempre più vicini ai clienti, supportandoli a pieno nelle loro esigenze di viaggio. Che il motivo sia leisure o business, queste nuove frequenze consentono accesso a destinazioni chiave del network Klm. Soprattutto i tempi di transito per i voli in connessione verso il Sud America risultano adesso migliori”.

In totale quest’estate saranno 155 le destinazioni servite da Klm, 92 in Europa e 63 intercontinentali. Il vettore aumenterà la capacità dei posti disponibili di circa il 7% rispetto all’estate del 2023, quasi eguagliando i livelli pre-Covid.