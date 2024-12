Sono Lubiana, Exeter e Biarritz le tre nuove destinazioni europee di Klm, che coprirà le tratte a partire dalla prossima primavera.

I voli giornalieri tra Amsterdam e Lubiana inizieranno il 30 marzo 2025, così come quelli alla volta di Exeter, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra. I collegamenti da Amsterdam e Biarritz, nel Sud-Ovest della Francia, saranno stagionali e incominceranno il 19 aprile prossimo, con voli giornalieri durante la stagione di punta e due a settimana nella bassa stagione, operati con Embraer 190.

E sarà sempre un Embraer 190 a effettuare la tratta Amsterdam-Lubiana. I voli alla volta della capitale della Slovenia saranno giornalieri, con partenza alle 10,15 dall’Olanda e atterraggio alle 12,05. Da qui l’aereo decollerà di nuovo alle 12,35, arrivando ad Amsterdam Schiphol alle 14,25.

La tratta Amsterdam -Exeter sarà invece coperta da un Embraer 175, che partirà dall’Olanda alle 16,15 atterrando in Inghilterra alle 16,50. Il ritorno da Exeter è previsto alle 17,20 ora locale, con atterraggio a Schiphol alle 19,50. Fino al 2019 c’era un collegamento diretto tra Amsterdam e la città del Sud-Ovest dell’Inghilterra, porta diretta d’ingresso per Devon e la Cornovaglia. Dopo il fallimento di FlyBe la rotta non era stata più programmata, ma grazie all’iniziativa di Klm è ora tornato il volo diretto.