Klm: nel 2025 tre nuove rotte a lungo raggio su Usa, India e Guyana

San Diego per gli Stati Uniti, Georgetown per la Guyana e Hyderabad per l’India. Sono queste le tre destinazioni a lungo raggio che verranno introdotte da Klm per la prossima stagione estiva.

Il 22esimo collegamento diretto tra l’Olanda e gli States verrà avviato il prossimo 8 maggio con tre frequenze alla settimana, mentre il 4 giugno sarà la data di inizio del bisettimanale sulla Guyana. Bisognerà invece attendere inizio settembre per la rotta verso Oriente, anche questa con tre voli alla settimana.

Se le prime due destinazioni avranno una doppia valenza, vale a dire sia leisure sia business, il volo su Hyderabad avrà una chiara impronta votata ai viaggi d’affari, in particolare per quello che riguarda l’industria farmaceutica.