Air France-Klm ha deciso di aumentare i biglietti per il 2025, in vista di un probabile incremento delle tasse in Francia. Una mossa che si traduce in un rincaro della tassa a 9,50 euro invece di 2,63 per i voli effettuati da Air France, Klm e Transavia alla volta di un Paese dell’Unione europea o nei dipartimenti d’oltremare in economy e premium economy.

In business, invece, l’imposta passerà da 20,27 a 30 euro, mentre per gli altri voli inferiori ai 5mila km, come riporta Il Corriere della Sera, la tassa sale da 7,51 a 15 euro in economy e premium economy, passando invece da 63,07 a 80 euro in business.

Più forte il rincaro per i voli oltre i 5.500 km, per i quali l’imposta passa a 40 euro dai precedenti 7,51, arrivando anche fino a 120 euro per chi sceglie la business.