Nella stagione estiva 2027, a partire dal 28 marzo, Klm amplierà la propria rete europea con tre nuove destinazioni: Milano Malpensa, in Italia; Sofia, in Bulgaria; e Shannon, in Irlanda. Le nuove rotte saranno operate da Klm Cityhopper con Embraer 175 (biglietti già in vendita).

“Con queste nuove destinazioni diamo concretezza al rafforzamento della nostra rete europea annunciato in precedenza. Impiegando un maggior numero di aeromobili più piccoli, possiamo adeguare meglio la capacità in Europa alla domanda. Sofia, Shannon e Milano Malpensa ne sono un ottimo esempio. Potenziano i collegamenti da Schiphol, ampliano il ruolo di KLM Cityhopper in Europa e offrono ai viaggiatori più possibilità di scelta”, così Marjan Rintel, presidente e ceo di Klm.

Nello specifico, con il nuovo collegamento per Milano Malpensa, Klm afferma di rispondere alla crescente domanda di viaggi verso le località dei laghi dell’Italia settentrionale. Dall’aeroporto si raggiungono facilmente destinazioni come il Lago Maggiore e il Lago di Como. Oltre al collegamento già esistente con Milano Linate, quest’estate Klm aumenterà la capacità da/verso Milano con questa nuova rotta. Le frequenze dal 28 marzo al 2 luglio saranno sabato e domenica; dal 3 luglio al 29 agosto giornaliera; dal 30 agosto al 30 ottobre sabato e domenica.