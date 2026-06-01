Ha debuttato sabato 30 maggio il nuovo volo diretto Malta-Palermo operato da KM Malta Airlines, che collega l’isola dei Cavalieri con il capoluogo siciliano. La nuova rotta è la seconda destinazione della compagnia ad avviare le operazioni questa settimana nell’ambito dell’orario estivo 2026, dopo il lancio dei voli per Málaga.

Per celebrare l’occasione, l’aeroporto Falcone–Borsellino di Palermo ha organizzato una speciale cerimonia di taglio del nastro all’arrivo del volo inaugurale, accogliendo passeggeri ed equipaggio e celebrando il rafforzamento dei collegamenti tra Malta e la Sicilia.

Allo stesso tempo, l’aeroporto Internazionale di Malta ha accolto i passeggeri in arrivo con il volo inaugurale Palermo–Malta, segnando un ulteriore importante traguardo nel potenziamento della connettività regionale nel Mediterraneo.

La nuova rotta opera tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il sabato.

I voli sono prenotabili tramite il sito web di KM Malta Airlines, le agenzie di viaggi e altri canali di vendita autorizzati.