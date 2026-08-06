KM Malta Airlines lancia sito e app in italiano

KM Malta Airlines crede sempre di più nel mercato italiano. Il vettore, che ha aperto lo scorso 30 maggio il nuovo collegamento Palermo-Malta, lancia ora la versione in italiano del suo sito web e della sua app.

L’obiettivo è quello di rendere il percorso di acquisto e di viaggio più semplice e immediato per il pubblico tricolore, con la possibilità di effettuare il check-in e gestire le prenotazione direttamente nella nostra lingua.

Il vettore con il lancio del volo da Palermo ha ampliato la sua presenza in Italia: è operativo nei mesi estivi, infatti, anche il collegamento fra Catania e Malta, per 7 frequenze settimanali.