Un totale di 50 miliardi di dollari per 103 Boeing da inserire nella flotta di Korean Air. La vivacità dell’Oriente continua ad animare il settore aeronautico, con un maxiordine che, ancora una volta, arriva dall’Est.
L’asse tra Usa e Corea del Nord ne esce rafforzato dall’accordo volto a modernizzare la flotta della compagnia aerea. Come evidenzia ilsole24ore.com si tratta dell’ordine più grande mai effettuato dal vettore coreano e il più grande ordine widebody di Boeing da parte di una compagnia aerea asiatica.
L’operazione fa parte di un più ampio piano di collaborazione tra i due Paesi, che hanno siglato 11 memorandum per la cooperazione bilaterale in svariati settori, dall’energia nucleare fino, appunto, ai trasporti.
Nel dettaglio, Korean Air ha siglato accordi per 20 B777-9, 25 B787-10, 50 B737-10 e otto B777-8 cargo. Le consegne dureranno fino alla fine del 2030.