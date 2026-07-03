E’ un allarme rosso quello lanciato dall’Associazione del Trasporto aereo internazionale. Nonostante il miglioramento della situazione, per i vettori continua a rimanere uno stato di pericolo per gli affetti a lungo termine del caro petrolio e secondo la Iata presto potrebbero esserci nuovi fallimenti nel settore.

Secondo il ceo Willie Walsh questa situazione dovrebbe colpire maggiormente le aerolinee in Africa e in Asia oppure quelle aziende che “avevano una posizione fragile” prima dell'aumento dei prezzi del carburante “o che non erano riuscite a pagare il debito dovuto al Covid”, secondo quanto riportato da Preferente.

“La bolletta del carburante per le compagnie aeree aumenterà nel 2026 di 100.000 milioni di dollari, fino a 350.000 milioni. E, sebbene i prezzi del petrolio siano come prima della guerra, il cherosene non sta diminuendo allo stesso modo perché la capacità di raffinazione è stata ridotta, specialmente in Kuwait”, ha poi aggiunto il manager.