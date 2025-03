L’estate Ryanair a Genova: 80 voli a settimana e 11 destinazioni

Oltre 80 voli settimanali verso 11 destinazioni. Questi gli impegni di Ryanair sull’aeroporto di Genova per l’estate 2025. La low cost ha alzato oggi il velo sulla programmazione estiva che permetterà di raggiungere dallo scalo ligure Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo.

Un’occasione che la low fare irlandese ha colto per chiedere anche alla Regione Liguria di eliminare l’addizionale municipale. ”Per favorire la crescita della connettività e supportare la crescita economica e del turismo in Liguria, Ryanair chiede al Governo regionale di eliminare l’addizionale municipale presso l’aeroporto di Genova, come già fatto dalle Regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia - ha dichiarato Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -. Questo permetterà a Ryanair e ad altre compagnie aeree, di sviluppare rapidamente nuove rotte, turismo e posti di lavoro durante tutto l’anno, come già accaduto in Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia, dove Ryanair ha aggiunto 5 nuovi aeromobili basati (un investimento di 500 milioni di dollari), come risultato diretto della decisione di abolire l’addizionale municipale”.

La stessa richiesta è estesa inoltre a livello nazionale. “Questo - ha precisato la low cost - permetterebbe a Ryanair di realizzare una crescita ambiziosa per l’Italia nei prossimi anni, compreso l’aumento del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 nuovi aerei (per un investimento di 4 miliardi di dollari) e oltre 250 nuove rotte negli aeroporti italiani”.