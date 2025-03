Ryanair lancia l’operativo summer su Rimini

Sono 8 le destinazioni che Ryanair collegherà da Rimini per la summer 2025. Si tratta di Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, con oltre 50 voli settimanali.

Il 2025 sarà il 27esimo anno di operatività di Ryanair sull’aeroporto di Rimini.

“Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Rimini con oltre 50 voli settimanali su 8 rotte – Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna – offrendo ai clienti un’ampi scelta sui loro voli per l'estate 2025 – dice Fabrizio Francioni, head of communications Italy del vettore -. Per favorire la crescita del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani e, quindi, a consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di generare una crescita del turismo e dell'occupazione durante tutto l'anno. Se il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, una crescita del traffico fino a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane.”