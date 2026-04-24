La Corte di Giustizia Ue dà ragione a Ryanair: “Illegittimi gli aiuti di Stato a Lufthansa”

La Corte di Giustizia Ue mette la parola fine sul caso degli aiuti di Stato a Lufthansa. I giudici hanno confermato l’illegittimità del piano di salvataggio da 6 miliardi di euro concesso dal Governo tedesco alla major durante la pandemia.

La decisione respinge il ricorso del vettore e rafforza quanto già stabilito nel 2023 dal Tribunale dell’Ue, a seguito delle azioni legali avviate da Ryanair e Condor.

Il pronunciamento, si apprende da Preferente, ha riconosciuto un errore della Commissione europea in merito alle condizioni di conversione di parte degli aiuti in capitale azionario, invalidando di fatto l’intero impianto del salvataggio.

La reazione di Ryanair

Immediata la reazione di Ryanair, che ha accolto con favore il verdetto della Corte di Giustizia Ue, accusando Lufthansa di “eludere il rimborso dei circa 200 milioni di euro ricevuti dall’ultimo piano di salvataggio del Governo tedesco, inclusi i relativi interessi per gli anni in cui questo aiuto illegale è stato applicato”.

Secondo la low cost “la sentenza conferma ancora una volta ciò che era chiaro fin dall’inizio: il salvataggio da 6 miliardi di euro concesso dalla Germania a Lufthansa durante la pandemia ha costituito un aiuto di Stato illegale che ha distorto la concorrenza, mentre le compagnie aeree efficienti sono state costrette a sopravvivere alla pandemia da sole”.