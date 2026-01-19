La Faa ai vettori: attenti a sorvolare l’America Centrale

“Esistono potenziali rischi per gli aeromobili a tutte le altitudini, anche durante il sorvolo e le fasi di arrivo e partenza del volo”. Questo quanto si legge negli avvisi emanati dalla Faa, validi fino al 17 marzo, con cui la Federal Aviation Administration avverte le compagnie aeree di prestare attenzione per i prossimi 60 giorni quando sorvolano parti del Messico, dell’America Centrale e del Sud America, citando il rischio di “attività militari” e di interferenze con i sistemi di posizionamento satellitare e di navigazione.

Si tratta, spiega Preferente, dello stesso tipo di avvertimento lanciato nei confronti del Venezuela, ancora in vigore.

Le aree interessate dal divieto sono le coste del Pacifico di Messico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia ed Ecuador, sebbene la dichiarazione si riferisca in modo molto generale al Sud America.