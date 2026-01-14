Il B737 Max 10 più vicino alla certificazione: la Faa autorizza la seconda fase

La Federal Aviation Administration (Faa) ha autorizzato il B737 MAX 10 a passare alla seconda fase del suo programma di test di volo.
Come precisa preferente.com ora i piloti della Faa potranno iniziare la valutazione diretta dell’aeromobile.
Nonostante il passaggio cruciale, per il B737 Max 10 (già in ritardo di diversi anni) permangono alcune problematiche non ancora completamente risolte, come ad esempio il sistema antighiaccio del motore che, in determinate condizioni, rischierebbe di surriscaldarsi. Il medesimo problema sta rallentando anche la certificazione del B737 Max 7.
Nel frattempo, continuano ad arrivare le pressioni del mercato, in attesa dei nuovi modelli: Alaska Airlines ha recentemente ordinato 105 B737 Max 10, con opzioni per altri 35, mentre il totale degli ordini in sospeso supera i 1.200 aerei, secondo i dati di Cirium.
Remo Vangelista