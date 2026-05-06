Hanno preso il via le vendite per i voli di Airidea, la nuova compagnia aerea con base a Genova nata dal progetto di costruire una rete di voli diretti tra centri economici e destinazioni turistiche, riducendo tempi e complessità nei trasferimenti all’interno del Paese.

Il network iniziale entrerà in operatività l’8 giugno, con collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze utilizzando un un Saab 340 B da 34 posti. A partire dal 28 giugno verranno implementate nuove destinazioni e le tratte saranno adeguate in risposta alle richieste con l’ingresso anche dei BAE Jetstream 32.

“Airidea si rivolge sia al segmento business sia a quello turistico, con un modello operativo flessibile basato su aeromobili di piccola e media capacità, frequenze elevate e tempi di viaggio ridotti – spiega la compagnia in una nota -. Il servizio è pensato per facilitare gli spostamenti tra città italiane, ma anche per favorire nuovi flussi turistici internazionali, permettendo a visitatori stranieri di raggiungere più destinazioni nello stesso viaggio e spostarsi rapidamente tra territori diversi”.

“Siamo pronti a partire: abbiamo lavorato non solo su tratte B2B e B2C, ma anche sulla costruzione delle schedule per generare flussi e opportunità per il territorio, in particolare per la Liguria, favorendo dinamiche di feederaggio verso e da aeroporti a vocazione internazionale come Bergamo - spiega il ceo Gianmarco Vivado -. Dato l’elevato numero di prenotazioni sulle tratte attualmente disponibili, abbiamo scelto di iniziare con un aereo di maggiore capacità, per rispondere al meglio alla domanda”.