New entry nordeuropea per l’alleanza SkyTeam. E’ infatti entrata a fare parte del gruppo la scandinava Sas, che vede nella propria compagine azionaria uno dei gruppi di punta dell’alleanza, vale a dire Air France-Klm.

“Entrando a far parte di SkyTeam, Sas contribuisce all'attenzione strategica dell'alleanza sulle sinergie operative e sulla sostenibilità – si legge in una nota della compagnia -. I clienti Sas beneficeranno inoltre di una connettività senza soluzione di continuità con oltre 1.060 destinazioni nell'ampia rete globale di SkyTeam, aprendo in particolare nuove opportunità in regioni come l'Africa, l'America Latina e i Caraibi”.

I clienti del vettore potranno ora godere di opzioni di viaggio ampliate, incluso l'accesso a numerose destinazioni precedentemente non disponibili. I membri di EuroBonus, inoltre, possono accumulare e riscattare punti nella maggior parte delle compagnie aeree SkyTeam, mentre i soci Gold e Diamond avranno accesso ai servizi SkyPriority e alle lounge in tutto il mondo.