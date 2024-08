Czech e Smartwings,a ottobre la fusione:tutte le ipotesi

La data è fissata per il prossimo 27 ottobre. Sarà quello il giorno in cui il merger fra Smartwings e Czech Airlines arriverà a pieno compimento e il matrimonio potrebbe portare all’assorbimento della seconda. Resta però ancora da capire se questa operazione comporterà anche la sparizione del brand.

Secondo quanto riportato da Simpleflying il merger dovrebbe portare a un’ottimizzazione dei risultati delle due compagnie, sfruttando quanto più possibile le sinergie e creando un’unica entità in grado di competere meglio nel contesto del trasporto aereo europeo e internazionale.

Secondo le ipotesi più probabili, l’accordo prevederebbe che un limitato numero di aerei, due in partenza, per poi salire a sei nell’arco dei due anni, mantenga la livrea di Csa in modo da non fare sparire completamente il marchio storico, almeno nei collegamenti a corto raggio. La fusione comporterà anche l’uscita dall’alleanza SkyTeam.