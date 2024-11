Una scommessa vinta e l’obiettivo ora di crescere già a partire dal prossimo anno con cinque nuove destinazioni, per ora top secret. Festeggia così il primo anniversario di operatività beOnd, la compagnia all business che al momento opera su Monaco, Zurigo, Milano, Riyadh, Dubai e Malè con due aerei configurati interamente in business class.

Grandi obiettivi

Una partenza che ora sarà supportata da un piano di crescita che non prevede solamente le 5 nuove rotte ma un percorso che da qui al 2028 porterà beOnd a una flotta di 27 aerei in grado di coprire in totale 54 destinazioni in 39 Paesi, per arrivare a 400mila passeggeri annui. Scalata che però manterrà inalterato il modello di business che ha segnato il debutto della compagnia lo scorso anno: un modello che in passato non ha incontrato grandi fortune, ma che nel contesto attuale può trovare terreno fertile.

“Questo è solo l'inizio di beOnd e siamo orgogliosi del nostro track record fino ad oggi - ha spiegato il ceo Tero Taskila -. Il nostro obiettivo quest'anno è stato quello di superare ogni aspettative dei nostri clienti dal momento in cui prenotano con noi fino al loro arrivo le Maldive, e ci siamo riusciti. Siamo focalizzati sulla crescita del mercato e garantendo la fiducia dei nostri clienti e partner mentre lo facciamo”.

I numeri fino a oggi

beOnd ha trasportato più di 8mila passeggeri dal lancio, mantenendo la sua visione di lusso accessibile per una clientela orientata a un’esperienza di viaggio superiore. Un nuovo business che ha trovato il pieno appoggio dal canale agenziale, dal quale è transitato il 60% delle prenotazioni e che ha portato il vettore all’ingresso in Travelport e Sabre per supportare la richiesta.