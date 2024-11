Medio Oriente, mercato alberghiero in espansione: traina l’Arabia Saudita

È in corso un’espansione alberghiera senza precedenti in Medio Oriente. A confermarlo è il Middle East Hotel Construction Pipeline Trend Report elaborato da Londging Econometrics. Secondo il rapporto, nel terzo trimestre del 2024 nella regione si è registrata un’impennata di nuovi progetti.

La pipeline vede in costruzione - riporta traveldailynews.com - 610 strutture - il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2023 -, per un totale di 149.686 camere, il 7% in più anno su anno.

A trainare la crescita l’Arabia Saudita, dove si concentrano il maggior numero di nuove costruzioni (317, per un totale di 79.984 camere). In particolare è Riyadh a capitalizzare la maggior parte dei progetti, seguita da Jeddah.

Cresce l’offerta ricettiva anche in Egitto (109 progetti e 26.286 camere) e negli Emirati Arabi Uniti (86 strutture per un totale di 23.743 camere).