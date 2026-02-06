Cresce tutto il Paese e il Sud va meglio del Nord. E’ questo uno dei punti focali dei dati del 2025 di Assaeroporti, che saluta un anno da record, con oltre 230 milioni di passeggeri, rispetto ai 219 milioni del 2024 e con la crescita anche dei movimenti, arrivati a 1 milione 775 mila. A primeggiare Roma Fiumicino, che per la prima volta sorpassa i 50 milioni di passeggeri.

Molto bene anche Malpensa che registra 31.385.585 passeggeri, mentre l’area di Milano vede anche Bergamo al terzo posto, con 16.937.976 passeggeri e Linate all’ottavo, con 11.131.764 passeggeri. La top ten degli scali italiani si completa con Napoli al quarto posto con 13.271.522 passeggeri, Catania con 12.369.485, Venezia con 11.850.336, Bologna con 11.138.013, Linate, Palermo con 9.220.971 e Bari con 7.977.881.

Gli scali del Sud e quelli più piccoli sono quelli che crescono maggiormente, rispettivamente dell’8,7% e del 18%. Seguono gli scali cosiddetti medi (+6,9%), i grandi (+5,9%) e i medio-grandi (+2,9%). Geograficamente oltre al Sud, il Centro cresce del 6,9%, il Nord del 4,9% e le Isole con un +2%.

Roberto Saoncella