Mette in cassaforte un primo trimestre positivo e promette di non tagliare il piano voli. Marco Sansavini, ceo di Iberia, parla al mercato per rassicurare clienti e fornitori spiegando che l'estate non porterà sorprese. “Il primo trimestre ha evidenziato una buona performance che riflette la forza dell’azienda. I profitti si sono attestati a 164 milioni di euro con un margine operativo del 9,1%, ovvero 1,6 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2025”.

Il suo messaggio transita sui social e in questa occasione il manager italiano con un passato in Alitalia e Klm ha spiegato che “il contesto è cambiato e il forte aumento del prezzo del carburante sta avendo un impatto forte sull'intero comparto. Noi di Iberia siamo chiari sulle priorità“.

E per questo elenca un paio di azioni per cercare di contrastare l’aumento delle materie prime con “un piano in grado di contrastare la crescita del prezzo del fuel, il massimo contenimento dei costi interni e priorità degli investimenti. Questo per attenuare anche l’impatto sui prezzi dei biglietti”.

Sansavini si appresta così a varare una “Finanziaria” per Iberia che prevederà senza dubbio il controllo costante delle spese. In mezzo a questo si conferma la volontà di non cancellare voli nel periodo estivo. Ma il vettore spagnolo da sempre nel periodo di punta macina numeri e pax e sarebbe sbagliato agire sull'operatività.

“Ma non fermeremo investimenti su parco flotta, la ristrutturazione delle cabine e gli investimenti tecnologici”. Una “Finanziaria” targata Sansavini che si giocherà tutto mantenendo viva l'operatività.