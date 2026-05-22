L’Italia si appresta a diventare il secondo mercato Ue di easyJet dopo la Gran Bretagna, mentre nuovi investimenti sono in arrivo su Linate e Fiumicino. Sono prospettive di crescita per il nostro mercato secondo le dichiarazioni del country manager Italia di easyJet, Lorenzo Lagorio.

“Per easyJet il mercato italiano è centrale - ha affermato il dirigente della compagnia di Luton -, e l’Italia si contende con la Francia il secondo posto in Europa dopo la Gran Bretagna”. Secondo Lagorio il nostro Paese è il mercato su cui il gruppo ha più investito con le basi di Fiumicino e Linate. La prima dispone di 3 aerei, la seconda invece di 5, di cui inizialmente 3 operati da Ita, ora scesi a 2.

“Da ottobre però – ha aggiunto -, saranno tutti e 5 operati direttamente da EasyJet, perché oggi il nostro focus sull'Italia, oltre che consolidare le basi di Malpensa e di Napoli, è su Linate e Fiumicino, che stiamo cercando di fare crescere e diventare profittevoli. In entrambe – ha concluso - vediamo miglioramenti importanti anno su anno, sia come riempimento che come ricavi medi. Stiamo andando nella direzione giusta e il posizionamento di EasyJet nel paese con queste 4 basi è più che mai solido”.