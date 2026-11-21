Suite private, un nuovo sistema di intrattenimento e schermi per ogni posto. Latam Airlines presenta i nuovi interni di lungo raggio a bordo degli Airbus A321XLR. Come già annunciato, sarà la prima compagnia aerea in Sud America a introdurre una cabina Premium Business su questo tipo di aeromobile, con 12 suite private disposte in configurazione 1-1, con accesso diretto al corridoio.

La cabina Economy, configurata con una disposizione dei sedili 3-3, sarà invece equipaggiata con sedili di nuova generazione, e ogni posto sarà dotato di uno schermo da 13 pollici. I posti Economy dietro la premium, avranno inoltre uno spazio gambe superiore.

Gli Airbus A321XLR saranno anche dotati di un nuovo sistema di intrattenimento a bordo e di Wi-Fi. A completare l’esperienza, il design della cabina che trae ispirazione dai paesaggi, dai materiali, dai colori e dalle texture del Sud America. Il progetto integra, inoltre, un sistema di illuminazione ambientale studiato per accompagnare le diverse fasi del viaggio.

I nuovi aeromobili entreranno a far parte della flotta del gruppo a partire da marzo 2027 e avranno una capacità di 174 passeggeri: 12 suite Premium Business, 36 posti Economy con spazio aggiuntivo per le gambe e 126 posti Economy.

Roberto Saoncella