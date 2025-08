Proseguono nel trasporto aereo gli investimenti sulle classi medio-alte. Latam Airlines Group alza così il velo sulla sua nuova Premium Comfort Class, che debutterà nel 2027 a bordo dei suoi Boeing 787, su una selezione di rotte di lungo raggio.

Posizionata tra le zone Premium Business ed Economy, la nuova cabina eleverà l’esperienza di viaggio di fascia media sul long haul, offrendo ai passeggeri un ambiente esclusivo con sedili più ampi, maggiore reclinazione, spazio più ampio fra un sedile e l’altro e una minore densità di posti, per una maggiore privacy. Per la sua realizzazione il Gruppo sudamericano ha impegnato un investimento di oltre 100 milioni di dollari.

“La nuova Premium Comfort riflette la nostra profonda comprensione delle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e il nostro impegno a offrire più opzioni affinché ogni passeggero possa viaggiare come desidera - spiega Paulo Miranda, vicepresidente clienti di Latam Airlines Group -. È un prodotto che combina comfort, spazio e un servizio di alto livello con un valore eccezionale, e rappresenta anche la nostra visione di come immaginiamo il futuro dei voli dal Sud America al mondo: un viaggio in cui privacy, design e il tipico calore della nostra regione si fondono per creare un’esperienza unica”.

L’esperienza di bordo sarà arricchita da un’offerta gastronomica attentamente curata e da un servizio personalizzato. Quanto all’intrattenimento e alla connettività, la cabina Premium Comfort sarà dotata di schermi 4K da 16 pollici, collegamento Bluetooth, porte USB-C a ricarica rapida e prese di corrente individuali, garantendo ai passeggeri la connessione e l’intrattenimento per tutta la durata del volo.