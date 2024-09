Parte da questo mese di settembre il processo di rinnovamento di 24 Boeing 787 di Latam, processo lanciato nell’ottica di migliorare la propria flotta e l’esperienza di bordo dei passeggeri.

Con un investimento da 360mila dollari verranno ammodernati completamente gli interni delle cabine con nuovi sedili, intrattenimento a bordo e miglioramenti del design.

Il rinnovamento comprende una nuova cabina Premium Business, con l’aggiunta della nuova poltrona Recaro R7 di Recaro Aircraft Seating. Per la prima volta, i viaggiatori disporranno di porte dove ci sono le poltrone Premium Business: in questo modo, verrà garantita maggiore privacy, spazio personale e comfort, rendendo il Gruppo Latam il primo gruppo aereo in Sud America a offrire questa nuova esperienza.

Anche i sedili della classe Economy saranno completamente rinnovati, progettati ergonomicamente per offrire più spazio e comfort. Inoltre, i passeggeri potranno godere di un maggiore comfort nell’Economy Plus, che offrono più spazio per le gambe, maggiore reclinabilità, poggiapiedi ed esclusivo spazio per i bagagli.

“Con un design che riflette l’essenza unica del Gruppo Latam e un’attenzione ai minimi dettagli, le nostre nuove cabine sono state create per offrire un’esperienza di viaggio di livello mondiale - afferma Paulo Miranda, vp area customers di Latam Airlines Group -. Le nuove poltrone Premium Business segnano un significativo passo in avanti, combinando comfort, privacy ed eleganza. Questi rinnovamenti posizionano Latam come leader nel settore, offrendo ai nostri passeggeri un livello di comfort senza precedenti e un’esperienza di volo esclusiva”.