Latam Airlines Group lancia un’offerta pubblica sulla Borsa di New York

Latam Airlines Group S.A. ha lanciato un’offerta pubblica sulla Borsa di New York. L’operazione, annunciata dalla stessa compagnia aerea attraverso uno statement, riguarda la vendita di 19.000.000 di ADR (American Depositary Receipt), ciascuno dei quali rappresenta 2mila azioni ordinarie di Latam.

Gli azionisti intendono, inoltre, concedere ai sottoscrittori un’opzione call fino a 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.850.000 ADR al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.

Il vettore non riceverà alcun compenso dalla vendita.

La compagnia è in procinto di riaprire e rimettere in vendita il suo programma ADR sulla Borsa di New York e prevede di riprendere le negoziazioni sulla Borsa NYSE intorno al 25 luglio 2024, soggetto, tra le altre cose, il prezzo dell'offerta sopra descritta e l'approvazione finale del Consiglio.

Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC agiscono in qualità di coordinatori globali e principali organizzatori dell'offerta. Citigroup Global Markets Inc, Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, BNP Paribas Securities Corp, MUFG Securities Americas Inc, Natixis Securities Americas LLC e Larraín Vial S.A agiscono come sottoscrittori aggiuntivi e Morgan Stanley & Co. LLC partecipa come co -manager nella transazione.