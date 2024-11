Sono chiamati oggi al voto i 33mila scioperanti di Boeing, che dovranno ratificare o meno il nuovo progetto di accordo sociale. La proposta che viene sottoposta ai lavoratori prevede un aumento salariale del 38% nei quattro anni dell'accordo, mentre il sindacato chiedeva il 40%.

A scendere in campo, intanto, è lo stesso a.d. di Boeing Kelly Ortberg il quale, come spiega Agi, lancia un appello ai lavoratori: “È tempo - dice - che tutti noi ci uniamo e ci concentriamo sulla ricostruzione dell’azienda per produrre i migliori aerei del mondo”.

“So - aggiunge - che lo sciopero è difficile sia per voi che per i nostri clienti, i nostri fornitori, la nostra regione e tutti coloro che lavorano alla Boeing. Molte persone dipendono da noi. Assicuratevi di votare. È importante che tutti voi partecipiate a questo processo, perché l'esito di questa consultazione avrà un impatto su tutti noi”.

Intanto l'ultima stima dell'Anderson Economic Group (Aeg) le prime sei settimane di sciopero hanno comportato perdite dirette per 9,66 miliardi di dollari, di cui 5,55 miliardi per Boeing e 2,23 miliardi per i suoi fornitori. Il gigante aerospaziale prevede di ridurre la sua forza lavoro globale del 10% nei prossimi mesi e ha appena lanciato un aumento di capitale di almeno 21 miliardi di dollari.