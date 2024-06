Sicurezza, età della flotta, feedback dei passeggeri, offerta di prodotto e tasso d’incidenti. Questi i cinque principali parametri - dei 12 complessivi - che hanno permesso a easyJet di aggiudicarsi il primo posto come compagnia low cost europea, in riferimento alla classifica 2024 indetta da AirlineRatings.com e riguardante tutti i continenti.

A livello globale sono state individuate ben 25 aerolinee top: AirAsia Group (vincitrice per l’Asia), Air Baltic, Air Canada Rouge, Cebu Pacif, easyJet (vincitrice per l’Europa, appunto), Eurowings, FlyDubai (vincitrice per il Medioriente), FlyNAS, GOL, Jetblue, Jet2, Jetstar Group (vincitrice per l’Australia/Pacifico), Jeju Air, Norwegian, Peach, Ryanair, Scoot, Spicejet, Suncountry, Southwest (vincitrice per le Americhe), Transavia, Vietjet, Volotea, Vueling e WizzAir.

I premi speciali

Non sono poi mancati premi speciali, tant’è che Vietjet se ne è aggiudicati due ulteriori: Best Ultra Low-Cost Airline e Best Low-Cost Airline Onboard Hospitality, grazie a un servizio di bordo eccellente rispetto al proprio posizionamento di mercato. Nata da un team di aviation editors che ha setacciato rigorosamente ogni singola compagnia low cost del mondo - ha evidenziato TravelDailyNews - la piattaforma Airlineratings.com si è fatta apprezzare nel tempo come one-stop shop per qualsiasi cosa inerente l’attività delle oltre 230 aerolinee su di essa mappate (pari al 99% di tutti i passeggeri trasportati). Il servizio più apprezzato resta il suo sistema di valutazione delle compagnie da una a sette stelle, essendo in grado di distinguere sia peculiarità regionali che continentali.