Lufthansa, a fine marzo 2027 il ritorno del Trieste-Francoforte

Tornerà il 28 marzo 2027 il volo Trieste-Francoforte di Lufthansa. La compagnia aerea tedesca ha confermato ieri il ripristino del collegamento, sospeso in via straordinaria per quest’inverno per far fronte alla crisi del carburante.

La rotta sarà servita con due voli giornalieri (per un totale di 13 frequenze settimanali operate da Air Dolomiti con jet E190/195 da 108/120 posti).

“La ripresa di questa rotta si inserisce nella collaborazione con il Gruppo Lufthansa, attore globale di riferimento per lo scalo regionale. L’annuncio odierno testimonia la continuità di questa partnership, in nome della quale le interlocuzioni tra aeroporto e vettore sono state in questi mesi continue e intense, pure franche ma costruttive” commenta in una nota Fabio Gallo, amministratore delegato di Trieste Airport. “La temporanea sospensione invernale non modifica così la centralità del collegamento nella stagione estiva, quando verrà nuovamente garantito ai nostri passeggeri l’accesso al mondo intero direttamente da casa”.

Gabriella Galantis, senior director sales Italia per Lufthansa Group, aggiunge: “Siamo molto lieti di confermare il ritorno del collegamento tra Trieste e Francoforte con l’avvio dell’orario estivo 2027. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta per Lufthansa Group un territorio importante, con il quale condividiamo una lunga storia iniziata quasi quarant’anni fa. La ripresa del servizio riafferma il nostro impegno nel garantire alla regione una connettività internazionale di qualità, offrendo ai passeggeri, attraverso l’hub di Francoforte, un accesso capillare al nostro network europeo e intercontinentale. Ringraziamo Trieste Airport per il dialogo costante e costruttivo di questi mesi e per una partnership consolidata che guarda al futuro.”