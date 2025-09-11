Lufthansa prepara un’accelerata per la scalata a Ita Airways? L’ipotesi non sembra così remota e le parole del ceo Carsten Spohr che, nel corso di un incontro con la stampa che si è tenuto al quartier generale del gruppo a Francoforte, ha espresso soddisfazione per questa prima fase lasciano pensare che siano in corso alcune valutazioni.

Obiettivi

Secondo quanto riportato da corriere.it sarebbero attualmente in corso dei dialoghi tra il colosso tedesco e il Governo italiano per fare salire Lh al 90% con l’acquisizione di un altro 49% delle quote, con un controvalore da 325 milioni di euro. Un’operazione che determinerebbe anche uno stravolgimento del board di Ita Airways, con i tedeschi che si porterebbero a casa 4 dei 5 consiglieri, mentre la presidenza potrebbe rimanere tricolore.

Ovviamente tutto dipenderà dal miglioramento dei conti di Ita, sulla quale pesa un indebitamento finanziario ancora pesante anche se in miglioramento con la nuova gestione. Nel corso dell’evento di Francoforte, tuttavia, Spohr ha detto al Corriere che “i progressi su Ita sono migliori di quelli pianificati e lo stesso si può dire anche dal punto di vista finanziario, anche se al momento la compagnia non ha un margine di redditività sufficiente”.