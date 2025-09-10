Debutteranno il prossimo 15 settembre i voli in code share tra Ita Airways e United che aumenteranno le opzioni di viaggio tra Italia e Stati Uniti delle due compagnie.
“L’accordo di codeshare con United Airlines rappresenta per Ita Airways un passo significativo nella sua strategia di espansione del network verso nuove destinazioni intercontinentali – dice Joerg Eberhart, ceo e direttore generale del vettore –. Grazie a questa partnership consolidiamo la nostra presenza sul mercato statunitense – il secondo per importanza dopo quello nazionale – offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere ulteriori mete negli Stati Uniti attraverso i collegamenti offerti dal nostro nuovo partner”.
Tra le nuove destinazioni disponibili ora per il pubblico italiano figurano città come Dallas, Denver, Honolulu, Houston e Newark. “L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di Ita Airways in Star Alliance, previsto per il 2026, a seguito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa. Siamo orgogliosi di poter ampliare l’offerta di viaggio per i nostri clienti grazie alla sinergia con United Airlines”, conclude Eberhart.
Remo Vangelista