Le celebrazioni dei 100 anni si svolgono con il claim “We are the Journey” , un richiamo alla dimensione collettiva del viaggio e al ruolo di passeggeri e dipendenti.

La sua storia comprende anche capitoli complessi, in particolare il coinvolgimento durante il regime nazista. In occasione dell’anniversario, la compagnia ha annunciato un ulteriore approfondimento storico su questo periodo, sottolineando l’importanza di una memoria critica e documentata.

Oggi quella che conosciamo meglio come Lufthansa celebra un secolo di attività, un traguardo che racconta non solo l’evoluzione di una compagnia aerea, ma anche quella dell’aviazione europea e mondiale. La compagnia effettuò il suo primo volo appena tre mesi dopo la sua fondazione, dando inizio a una storia segnata da innovazione, crescita e profonde trasformazioni.

Tra le iniziative previste figurano mostre, eventi, pubblicazioni e produzioni audiovisive, oltre a una forte presenza visiva negli aeroporti e nelle città. Particolare attenzione è riservata alla flotta celebrativa: sei aerei sfoggeranno una livrea speciale, affiancata da versioni retrò che richiamano la lunga tradizione del marchio.

A guidare simbolicamente questo anniversario sarà un moderno Boeing 787-9 battezzato “Berlin”, emblema di un’azienda che guarda al futuro senza dimenticare il proprio passato.

A cento anni dalla sua nascita, Lufthansa continua così a raccontare una storia fatta di voli, persone e connessioni tra continenti.