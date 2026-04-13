A pochi giorni di distanza dall’astensione dal lavoro del personale di cabina, ora Lufthansa si trova a fronteggiare una nuova emergenza per lo stop oggi e domani dei piloti che fanno capo al sindacato Vereinigung Cockpit, con un impatto non solo su Lufthansa ma anche sulle affiliate Eurowings e Lufthansa CityLine. Lo sciopero è previsto dalle 00:01 di lunedì alle 23:59 di martedì.

Secondo il sindacato, non ci sono state offerte accettabili per i fondi pensionistici aziendali presso Lufthansa Cargo o la principale compagnia aerea Lufthansa. Nel frattempo, le proposte per un nuovo accordo salariale presso Lufthansa CityLine sono descritte come inadeguate. Da Eurowings, l'offerta pensionistica sul tavolo è etichettata come “inaccettabile” e molto al di sotto delle aspettative.

Da parte sua, si legge su Travelmole, la compagnia ha criticato la mossa, definendola “un livello completamente nuovo di escalation”. Lufthansa ha inoltre confermato che alcuni voli verso destinazioni in Medio Oriente, tra cui Egitto, Israele, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, saranno esentati dallo sciopero, a causa della situazione geopolitica attuale.