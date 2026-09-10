Decollerà il 4 giugno 2027 e sarà effettuato fino al 29 ottobre il nuovo volo di Discover Airlines da Alghero a Monaco di Baviera. Il collegamento, operato dalla compagnia leisure del Gruppo Lufthansa, si aggiunge a quelli già operati dal gruppo da Monaco, “rendendo ancora più semplice raggiungere l’area nordoccidentale della Sardegna” fa notare Rupert Kraus, director network and partnerships di Discover Airlines. Due le frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, che consentiranno all’aeroporto di Alghero di entrare in collegamento diretto con uno dei principali hub internazionali del new network del gruppo Lufthansa, ampliando le possibilità di connessione del Nord Sardegna con i principali mercati europei e internazionali.

“Il volo diretto su Monaco di Baviera - dichiara Silvio Pippobello, ad degli aeroporti del Nord Sardegna - è in grado di mettere il territorio in connessione con mercati e destinazioni internazionali di grande rilevanza. Questo percorso è possibile anche grazie al Patto sottoscritto con Comuni, Camera di Commercio di Sassari e Confcommercio Nord Sardegna, finalmente in un’ottica di ampia condivisione e sinergia territoriale”.