Lufthansa mette nel mirino anche Roma per il servizio aerotaxi

Lufthansa individua 42 città nel mondo dove avviare il servizio di aerotaxi e include Roma nella lista. Il colosso tedesco, in alleanza con il produttore di droni da trasporto ‘Lilium’, sta infatti puntando molto sulla mobilità alternativa.

Roma è stata scelta per i frequenti ingorghi di traffico, scrive Repubblica, e il servizio di trasporto pubblico poco efficiente che potrebbero far propendere una parte di mondo d'affari per questo tipo di servizio.

Gli aerotaxi sono droni controllati da remoto, capaci di decollare in verticale e trasportare anche una sola persona con valigie. Dal 2022 su Roma anche Adr, in accordo con la società Volocopter, sta sperimentando lo stesso tipo di servizio. Per la completa entrata in funzione si necessita della realizzazione di almeno due vertiporti, ovvero gli scali degli aerotaxi. Il trasporto da Roma Fiumicino alla stazione Termini, dovrebbe durare 15 minuti per un costo ipotetico di 150 euro.