La revisione al ribasso delle stime degli utili unita al risultato negativo in arrivo per il secondo trimestre hanno costretto Lufthansa a mettere in moto sin da subito la macchina dei tagli, con l’obiettivo di arginare, quantomeno, il momento negativo, generato da diversi fattori. E le sforbiciate interesseranno proprio il vettore tedesco.

Le indicazioni

In una lettera ai dipendenti del ceo della compagnia Jens Ritter, riporta Fvw, il manager ha spiegato punto per punto quali saranno le aree interessate. Sono infatti previsti tagli del 25 per cento nelle spese per i materiali amministrativi e del 10 per quelle del marketing; a questo si aggiungerà lo stop a nuove assunzioni nelle posizioni vacanti con conseguente riduzione delle ferie fino a fine anno.

Bt ancora a rilento

Ritter ha anche spiegato che ci sono fattori esterni al momento difficilmente contrastabili: i prezzi dei biglietti non sono più saliti anche in considerazione dell’aumento dell’offerta sul mercato, mentre il business travel non si è ancora ripreso al ritmo che ci si aspettava. Inoltre i rinnovi dei contratti hanno comportato un forte aumento dei costi del personale. E’ quindi possibile che a queste prime misure ne seguano poi altre.