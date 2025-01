Si presenta con un look migliorato e nuovi servizi la lounge che Lufthansa ha riaperto all’aeroporto di Londra Heathrow dopo i lavori di ristrutturazione iniziati nell’ottobre scorso. Con i suoi 1600 mq la Senator and Business Lounge del Terminal 2 è la più grande di Lufthansa al di fuori della Germania, è operativa tutti i giorni dalle 04,15 alle 22 e può ospitare fino a 350 passeggeri.

Vanta un design moderno ed elegante, con notevoli miglioramenti a pavimenti, illuminazione e arredi e un a vista panoramica sulle piste. Gli spazi di lavoro, scrive TravelDailyNews, sono stati ripensati con l’aggiunta di pannelli per migliorare la suddivisione in zone e la privacy. La sezione Senator della lounge ha visto notevoli miglioramenti, con posti a sedere migliorati e un nuovo design di ispirazione locale.

“La nostra lounge - commenta Sven Thaler, senior director sales Northern Europe - si trova in una posizione privilegiata, subito dopo i controlli di sicurezza. In qualità di secondo gruppo di compagnie aeree più grande a Heathrow con oltre 360 voli settimanali del Gruppo Lufthansa, ci impegniamo a investire nella nostra esperienza premium per i clienti e nella nostra presenza a lungo termine nel Terminal 2 di Heathrow”. La lounge offre anche una varietà di servizi, tra cui un buffet, quotidiani gratuiti, wi-fi, stampante, fotocopiatrice, tv e armadietti.