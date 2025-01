Si presenta come una sorta di player-manager e non come un monarca assoluto, promette trasparenza e, allo stesso tempo, chiede pazienza e fiducia in attesa di definire il nuovo assetto aziendale. Questo il tono con cui Joerg Eberhart, nuovo amministratore delegato di Ita Airways, si è rivolto, con la sua prima e-mail, ai quasi 5mila dipendenti del vettore.

Il manager, come racconta il Corriere della Sera, ha esordito esprimendo “immenso entusiasmo e sincera gratitudine” e descrivendo l’azienda come “realtà giovane, ricca di potenziale e con una tradizione prestigiosa”; indica poi il “coraggio” come “valore che più di ogni altro ci guiderà in questo periodo”.

Eberhart vuole inoltre sottolineare l’importanza della cooperazione: “Per me - scrive - è fondamentale lavorare insieme, fianco a fianco. Voglio essere coinvolto nel lavoro quotidiano, ascoltare le vostre idee e affrontare insieme le opportunità e le difficoltà. Credo che ognuno, con le proprie competenze e a qualsiasi livello, possa essere decisivo per costruire il nostro successo”. “Per questo - anticipa - il mio impegno sarà anche quello di valorizzare il lavoro di tutti e far emergere il talento e le eccellenze”.

“La mia priorità - promette l’a.d. - sarà quella di guidare la trasformazione con trasparenza, ascolto e una visione ambiziosa”.

Eberhart ha poi presentato anche ufficialmente Lorenza Maggio, “che, oltre ad essere membro del consiglio di amministrazione, assumerà il ruolo di chief strategy & integration officer”. Nel cda, allargato a cinque componenti, ci sono anche tre scelti dall’azionista italiano: Sandro Pappalardo (che è anche presidente), Efrem Angelo Valeriani e Antonella Ballone.

“I miei primi giorni - aggiunge l’a.d. - saranno dedicati all’analisi delle dinamiche e dei processi aziendali. Nelle prossime settimane lavorerò, insieme ai responsabili delle singole aree aziendali, a una nuova struttura organizzativa che valorizzi al meglio tutte le potenzialità che la nostra compagnia può esprimere”.

Intanto circa 80 dipendenti del vettore tricolore - tra prime e seconde linee manageriali - sono andati ieri al quartier generale operativo di Lufthansa, a Francoforte, per quella che è stata definita come una “giornata di familiarizzazione” sui diversi progetti avviati.