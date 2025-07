Go4Sea ed Eminds: in adv la nuova piattaforma per pacchetti dinamici

Una nuova piattaforma per pacchetti dinamici. Si chiama Altrove e a lanciarla è il tour operator Go4Sea, che offre così alle agenzie di viaggi uno strumento per ricevere preventivi multitappa, personalizzati, in tempi record, anche per le richieste più complesse. La piattaforma intelligente, flessibile e completamente integrata ha richiesto 15 mesi di lavoro ed è basata sulla tecnologia di Eminds. Consente di creare pacchetti di viaggio su misura: voli di linea e low cost, tour guidati, hotel, appartamenti, auto a noleggio, esperienze, trasferimenti e altri servizi ancillari che possono essere personalizzati in ogni dettaglio.

“Cercavamo un sistema capace di ridurre i tempi, senza rinunciare a quella cura, attenzione e flessibilità che da sempre ci distinguono - commenta Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Abbiamo scelto di investire in modo strategico, realizzando il progetto tecnologico più importante degli ultimi anni. Oggi possiamo offrire velocità e precisione, senza compromessi”.

Grazie ai template di viaggio editabili, come quelli della linea Go4movie, è possibile partire da itinerari già pronti e adattarli con pochi clic definendo durata, hotel ed esperienze. Il vero valore aggiunto è l’integrazione completa con l’ecosistema Go4Sea: contratti diretti e prodotti in esclusiva lavorano in sinergia, senza passaggi manuali. Inoltre, la piattaforma dialoga direttamente con il gestionale aziendale: dati, statistiche, documenti e preventivi sono centralizzati, sempre aggiornati e disponibili.

Entro la fine dell’anno la piattaforma Altrove sarà uno strumento di lavoro diretto anche per le agenzie e consentirà agli agenti di creare direttamente i preventivi anche utilizzando le idee di viaggio suggerite, gli allotment garantiti, i prodotti in esclusiva e le partenze a data fissa del tour operator, oppure semplicemente creando viaggi da zero. La piattaforma Includerà anche un’area digitale pensata per il cliente finale dell’agenzia, dove saranno presenti tutti i dettagli del viaggio: documenti, programma giorno per giorno, biglietti, escursioni e itinerari completi.